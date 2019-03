Table du mont Chiak (II)

ⓒ KBS

Le mont Chiak, situé dans la province de Gangwon au nord-est du pays, était appelé dans les anciens temps « Jeokaksan » vu la couleur rougeâtre (« jeok ») que revêt la montagne en automne avec les feuilles d’arbres qui changent de couleur. Mais d’après une légende selon laquelle un faisan aurait sauvé l’homme en danger qui était auparavant son sauveur lorsqu’il avait failli être dévoré par un serpent, on a changé le nom de la montagne en « Chiaksan », « chi » voulant dire le faisan en caractère chinois.

Comme la semaine dernière, notre voyage culinaire de cette semaine se déroule au mont Chiak.





Comme énoncé dans l’introduction, cette montagne qui renferme des vallées aux eaux limpides et divers fruits, abritait traditionnellement des faisans. Bien sûr, pour les habitants qui vivaient de la culture du soja, ces oiseaux constituaient parfois un casse-tête, mais ils étaient plutôt une spécialité très appréciée.

Dans le passé, lorsqu’il n’existait pas de système de réfrigération, on pendait les faisans dont l’intérieur avait été proprement vidé sous les toits tout au long de l’hiver. Avec le processus répété de gel et de fonte, la volaille devenait bien délicieuse avec la chair particulièrement ferme sous la dent. Que prépare-t-on avec cette viande ? Tout d’abord, on consomme crue la chair de la poitrine. On peut soit la tremper dans la sauce soja mélangée de vinaigre, soit l’assaisonner avec une sauce à base d’huile de sésame, des cacahuètes écrasées et de la sauce soja accompagnée de morceaux de poire. Bien tendre et appétissant, ce « kkwongyukhoe » est un délice qui se bonifie en hiver.





Le reste de la viande et des os est utilisé pour infuser le bouillon bien profond de la soupe de raviolis « manduguk ». En effet, non seulement la soupe mais également les raviolis sont à base de la volaille. On écrase la viande avec les os, puis les mélange avec du kimchi coupé en morceaux et du navet raclé pour en préparer la farce. Comme vous pouvez l’imaginer, si les os sont trop durs ou grands pour être avalés, on doit les recracher, mais s’ils sont petits et mous, on nous conseille de les manger. D’après les habitants, si on découvre la saveur unique du « kkwongmandu », on tombera vite amoureux de ce mets.

On prépare également la galette avec le faisan : la chair de la volaille bien écrasée, le kimchi et la ciboule mélangés grâce à l’œuf, enduits finement de poudre de farine, puis cuits dans une poêle huilée devient le « kkwongjeon ». Bien succulent, il s’agit d’un encas aimé aussi bien par les enfants que par les personnes âgées.





Au village Bugokmaeul de Chiaksan, situé à 600 m d’altitude, nous sommes accueillis par un couple dont la famille s’y était installée depuis la guerre de Corée dans les années 1950. Malgré le manque d’aliments dans les montagnes profondes, ce couple a su profiter au maximum des produits que la nature fournit. Parmi lesquels il y a le maïs. Avec le reste du maïs broyé et tamisé appelé « oksusussal », on prépare la soupe « oksusunamulgukjuk ». Dans de l’eau bouillante, on met de la pâte de soja fermenté « doenjang » et y ajoute des feuilles de navet séché « siraegi » avant d’y verser l’oksusussal. Ce plat bien chaud permettait de se réchauffer le corps en hiver. Avec la poudre de maïs broyée de manière fine, on prépare le gâteau « oksusutteok », farci de pâte de haricot rouge. La meilleure manière de le déguster, c’est de le réchauffer avec la chaleur du feu de briquettes de charbon qui vient d’être éteint.





Avez-vous aimé notre voyage culinaire dans le mont Chiak ? Si vous avez l’occasion de visiter le pays du Matin clair, nous vous recommandons vivement d’y aller pour admirer de beaux paysages !