Extrait de l’émission :





Dès sa publication en 2014, « Boîte noire » de Song Sok-ze a fait sensation dans le monde littéraire sud-coréen.









La question est de savoir si je peux bien écrire ou non. La question plus grande est de montrer quelque chose de complètement nouveau et de différent à chaque fois. Et la question la plus grande est de savoir si je peux émouvoir les lecteurs ou non.

Plus je vieillis, plus ma banque d’idées s’épuise et mon énergie émotionnelle s’affaiblit, ce qui rend plus difficile d’inspirer les lecteurs.

Les sollicitations de manuscrit qui me parviennent de temps à autre sont comme des convocations au tribunal dont j’ai trop peur pour les ouvrir.





문제는 잘 쓰느냐 못 쓰느냐이고,

더 큰 문제는 언제나 전과 다르고 새로운 것을 보여줘야 한다는 것이고

더 큰 문제는 독자를 움직일 수 있느냐 없느냐였다.





나이가 들면 소설을 쓸 거리가 차 있는 탱크는 줄어들고,

감정의 에너지는 약화되어서 독자를 움직이기가 힘들어진다.





어쩌다 들어오는 소설 청탁이 뜯어보기도 두려운 출두 통지서나 다름없다.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

Ce petit dispositif de « boîte noire » contient des histoires et des vérités cachées. Le protagoniste s’appelle Park Se-kwon et le vendeur porte le même nom. Ce récit a pour but de montrer la relation entre deux egos chez une personne. Le personnage de Park Se-kwon a donc deux entités distinctes en lui. Les gens le voient comme un écrivain sans savoir qui est à l’intérieur de cette personne. La nouvelle s’intitule « Boîte noire » pour montrer les histoires cachées en lui.









Je ne pouvais pas garder longtemps ta langue pendue devant mes yeux. Je n’ai pas tardé à t’enterrer. Je ne pouvais faire autrement.

Toi, vous, vous tous. Je vous ai tous aimés. Toi, toi, toi, vous, vous vivrez pour toujours dans les mémoires collectives des temps anciens que nous appelons lettres. Empaillés dans ma, ma, ma bibliothèque de la mort ou dans ma boîte noire, oh noire, oh noire.





결국 너도 다른 사람과 마찬가지였다.

동명이인이라는 건 아무런 의미도 없었다.





자살, 피살, 자연사, 사고사, 병사, 중독사, 익사...

내가 나의 분신인 너희들에게 부여한 죽음은 삶 만큼이나 다양하다.

나는 너의 길게 늘어진 혀를

오래도록 보고 있을 수 없어 금방 묻어버렸다.

어쩔 수 없었다.





너를, 너희를, 모두를 난, 난, 사랑했다.

너, 너, 너, 너희는,

문자라는 고대로부터의 집단 기억 속에,

영원히 남아, 남아 있을거야.

내, 내, 내, 나의, 죽음의 도서관에,

또는 블랙, 오 블랙, 오, 블랙박스에, 박, 박제가 되어.













Auteur :

Song Sok-ze est né en 1960 à Sangju dans la province de Gyeongsang du Nord. Il fait ses débuts littéraires en 1986 avec la publication de ses poèmes dont « Essuyeur de verres » dans la revue Munhak Sasang ou Esprit littéraire.