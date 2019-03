Pourparlers nucléaires : bras de fer entre Corée du Nord et Etats-Unis

© YONHAP News

Le bras de fer entre la Corée du Nord et les Etats-Unis se poursuit. Le vendredi 22 mars, le régime de Kim Jong-un a soudainement retiré tout son personnel du bureau de liaison intercoréen, établi à Gaesong. Le lendemain, à la surprise général, un tweet du président américain Donald Trump annonçait que le locataire de la Maison blanche retirait des sanctions additionnelles qui devaient être imposées au pays communiste. Un message qui a semé la confusion au sein de l’administration américaine, et qui montre que la plus grande incertitude règne sur les relations entre Washington and Pyongyang.





Après le sommet raté de Hanoï, la Corée du Nord a pris plusieurs gestes destinés à alerter les Etats-Unis : elle a restauré son pas de tir de Dongchang-ri, qu’elle avait promis de démantelé l’année dernière. Des mouvements suspects ont aussi été détectés sur le site de recherche balistique de Sanum-dong. Dans ce contexte, l’administration Trump a annoncé le 21 mars des sanctions visant deux entreprises chinoises accusés de commerce illicite avec le Nord. Le lendemain, Pyongyang se retirait du bureau de liaison intercoréen, qui était l’une des avancées tangibles les plus significatives de la détente initiée l’année dernière. Ce retrait est vu comme une façon d’exprimer son mécontentement.





Analyse de Kim Geun-sik, professeur de sciences politiques à l’Université Kyungnam.