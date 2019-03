L’interminable service militaire en Corée du Nord

© KBS

En Corée du Sud, le service militaire fait partie des quatre devoirs citoyens inscrits comme tels dans la Constitution, aux côtés de l’impôt, de l’éducation et du travail. Tous les hommes sud-coréens de plus de 18 ans et en bonne santé sont obligés d’effectuer leur service dans l’armée. Et en Corée du Nord ? Comment est organisée la conscription dans un pays qui a fait de sa défense la priorité nationale ?





« L’armée nord-coréenne est issue des forces de sécurité créée en octobre 1945 pendant l’occupation de la partie nord de la péninsule par l’Union soviétique. Les autorités militaires soviétiques ont mis sur pied l’académie militaire de Pyongyang pour former les officiers politiques et militaires. Elles ont aussi formé une unité séparée en 1946, afin de superviser le reste des forces militaires. Le 8 février 1948 a été officiellement mis sur pied l’Armée populaire de Corée.





Après la chute du bloc socialiste, la Corée du Nord a connu de grandes difficultés économiques au cours des années 90. A cette époque, le rôle de l’armée s’est trouvé grandement renforcé » explique Cha Mun-seok, chercheur à l’Institut de l’éducation pour la réunification. Récit.