Ma Vie Dorée (2) 잠시만요

*Dialogue de la onzième semaine

서지안: 죄송합니다.

Seo Ji-an : Je suis désolée.

최도경: 보험 처리하면 되니까 말싸움 하지 맙시다.

Choi Do-kyung : Il suffit de résoudre ça par les assurances,

donc ne nous disputons pas.

길 막히는 퇴근 시간 서울 거리에서...

보험사 부릅시다.

À cette heure de bouchons, dans les rues de Séoul…

appelons nos assurances.

서지안: 잠시만요.

Seo Ji-an : Un instant.

*Expression à retenir

잠시: adverbe, un moment, un instant, une seconde, une minute

→ 잠시 저를 기다려 주세요. Attendez-moi un instant.

만: particule, seulement, uniquement

→ 저는 프랑스어만 할 줄 알아요. Je parle seulement français.

-요: particule de politesse

→ 시간이 없어요. Je n’ai pas le temps

→ 잠시만요. Un instant.





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

Seo Ji-an (서지안) travaille sous contrat à durée déterminé (계약직) dans l’entreprise 해성, un grand groupe de textile. Un jour, son supérieur direct, lui demande de conduire sa voiture et d’aller à son domicile car sa femme en a un besoin urgent. Pressée d’arriver, 지안 conduit vite jusqu’à faire une queue de poisson à un autre véhicule. Le conducteur en question, très mécontent, réagit et s’engage alors une course poursuite… qui se terminera par un accrochage entre leurs deux voitures. Or, le conducteur en question n’est pas n’importe qui. Il s’appelle Choi Do-kyung (최도경), c’est le petit-fils (손자) du fondateur du groupe 해성 où il occupe actuellement le poste de vice-président (부사장)…









À retenir

- L’adjectif être désolé, être navré 죄송하다

- Une assurance 보험

- Le verbe régler, arranger 처리하다

- Le suffixe –면 qui indique la condition, si

- Le suffixe 니까 puisque, comme

- Le conflit, la dispute 싸움, 말싸움 (querelle verbale)

- Le verbe auxiliaire de négation pour l’impératif 말다 et sa conjugaison à la

première personne du pluriel 맙시다

- La rue, la route 길, 거리

- Le verbe être bouché, être fermé 막히다

- L’heure 시간

- La sortie de bureau 퇴근, 퇴근 시간 l’heure de sortie des bureaux

- Le verbe appeler 부르다

- Explication de l’expression de la semaine 잠시만요





Répétition de l’expression de la semaine

Un instant

잠시만요