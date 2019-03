ⓒ KBS

Le nom d’Itaewon apparaît régulièrement dans nos programmes. Cette semaine, pour « Un regard sur la Corée », Patrice a décidé de nous informer un peu plus sur ce quartier.





Itaewon est depuis plusieurs décennies – en fait depuis la fin de la guerre de Corée – un haut-lieu de la présence étrangère dans la péninsule, en particulier américaine dans un premier temps. Dynamisé par la présence d’une importante base militaire, ce quartier est devenu pour la ville de Séoul une porte d’entrée vers le monde. Le temps est loin où la présence étrangère se limitait aux GI’s. Il n’en reste pas moins que l’on aperçoit toujours la police militaire patrouiller dans les rues.





Itaewon est un quartier festif, ludique et surtout nocturne en dépit du fait qu’il connaît une véritable effervescence la journée. Un quartier où l’on vient se restaurer et découvrir des plats de toute la planète, mais aussi s’encanailler dans un bar ou une boîte de nuit. Ces établissements sont nombreux, petits et grands, luxueux ou populaires. Au pied de la tour de Namsan, il est aussi sur son flanc nord un quartier très résidentiel couvert de villas et d’immeubles prisés par les expatriés et les riches locaux.





Ancré dans le dynamisme de la capitale, Itaewon a fait des petits à proximité – Haebangchon et Gyeongridan – et a permis la valorisation de ceux-ci parfois au prix d’une certaine gentrification. Il reste pour les sud-Coréens un espace de liberté sociale et culturelle, tandis que pour les étrangers, c’est un ailleurs pour se perdre afin de mieux se retrouver.





