Le nombre de naissances en janvier est tombé à son plus bas niveau

La baisse du nombre de naissances se poursuit de façon alarmante en Corée du Sud. En janvier dernier, près de 30 300 bébés sont nés dans le pays, en baisse de 6,2 % sur un an. C'est ce que montrent les données publiées le 27 mars par le Kostat, l'Institut national des statistiques. Ce chiffre représente le niveau le plus bas jamais enregistré pour un mois de janvier depuis la première publication de ces statistiques mensuelles en 1981.





Selon l'astrologie orientale, 2019 est l'année du cochon d'or, une année pleine de prospérité. Du coup, on s’attendait à ce que le nombre de nouveau-nés augmente cette année. En effet, 2007 a été connu à tort comme l’année du cochon d'or et, au cours de cette année-là, 497 000 bébés sont nés dans le pays, enregistrant une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.





Cependant, en 2019, cette croyance ne suffit pas à redresser la natalité. Certes, le rythme de la baisse des naissances a légèrement ralenti. En janvier 2017, le nombre de nouveau-nés a diminué de 11 % par rapport au même mois de l'année précédente, et ce taux est passé à 7,4 % en janvier 2018, puis à 6,2 % un an plus tard. Mais il n'en reste pas moins que la tendance est toujours à la baisse.





Quant au nombre de mariages, il a également atteint, en janvier, son niveau le plus bas depuis le début de la compilation des statistiques mensuelles. Il s'est établi à 21 300, en baisse de 12,7 % par rapport au même mois de 2018.





Le nombre mensuel des naissances en Corée du Sud en janvier est au plus bas pour le 34e mois d'affilée. L'évolution démographique du pays est toujours plus inquiétante. La population sud-coréenne pourrait commencer à diminuer, au pire, dès l'année prochaine. Selon le scénario le plus pessimiste du Kostat, la population totale de la Corée du Sud pourrait atteindre son pic cette année à 51,65 millions d'habitants, avant de diminuer en 2020 de 10 000 habitants, soit 0,2 %. La baisse pourrait s'accélérer au fil des années. En 2067, le pays pourrait compter 33,65 millions d'habitants, retrouvant son niveau de l'année 1972.





Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la structure démographique de la population. En 1972, la part des actifs âgés de 15 à 64 ans était relativement importante, ce qui favorisait la croissance économique du pays. Mais, aujourd'hui, le nombre d'actifs diminue plus rapidement que la population totale. Du coup, l'économie perd de son dynamisme et la charge des inactifs pesant sur les actifs s'alourdit.





Après la publication des nouvelles statistiques démographiques du Kostat, le ministre des Finances Hong Nam-ki a annoncé qu'un groupe de travail sur les politiques démographiques serait lancé en avril, et une série de mesures contre la baisse de la population adoptées durant le premier semestre de cette année. Cependant, cette annonce a été accueillie avec scepticisme, d'autant plus que les mesures natalistes mises en place par le gouvernement jusqu'à présent n'ont guère produit de résultats malgré l'injection de fonds importants.