Reprise des activités au bureau de liaison intercoréen de Gaeseong

Les activités du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong sont rentrées dans l’ordre, lundi, après le retour d'une partie du personnel nord-coréen qui avait brusquement quitté les lieux trois jours plus tôt. Les officiels du Nord s'en étaient retirés le 22 mars, vers 9h15, en indiquant qu'il s'agissait d'un « ordre venant d'en haut ». Pyongyang avait également fait savoir que peu lui importait que le personnel sud-coréen reste ou non dans ce bureau situé au nord du 38e parallèle, avant d’ajouter qu'elle informerait ultérieurement Séoul des questions d'ordre pratique.





L’ensemble du personnel nord-coréen avait donc quitté les lieux en emmenant avec lui seulement quelques documents. Les équipements de bureau avaient été laissés sur place. Côté Nord, environ 15 à 20 officiels travaillent habituellement dans le bâtiment de quatre étages. Côté Sud, un total de 69 personnes, dont 23 officiels, étaient présentes sur les lieux ce jour-là.





Suite à ce retrait, Séoul avait exprimé ses regrets et espéré un retour rapide de l’effectif nord-coréen pour une reprise des activités du bureau. Les sud-Coréens ont continué d'y travailler en attendant le retour de leurs collègues.





Lundi 25 mars, vers 8h10, une partie du personnel nord-coréen est revenu au bureau de liaison intercoréen. Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, les représentants de liaison des deux pays se sont entretenus, comme d’habitude, pendant une dizaine de minutes, à partir de 9h30.





Ce bureau a été inauguré en septembre dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom, adoptée par le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un à l’issue de leur premier sommet qui s’est tenu le 27 avril 2018 au village de la trêve. Ce bureau constitue le premier canal de communication permanent entre les deux Corées. Il est co-présidé par le vice-ministre sud-coréen de la Réunification Chun Hae-sung et le vice-président du Comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la patrie, Jon Jong-su. Ayant tous deux le rang de vice-ministre, les deux hommes peuvent mener des consultations globales en vertu de délégations de pouvoirs accordées par les dirigeants des deux pays. Ils ne sont pas basés en permanence à Gaeseong, mais ils se rencontrent régulièrement lors de réunions hebdomadaires et tiennent des consultations si nécessaire.