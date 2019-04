« SLEEPLESS IN ______», nouvel EP d’Epik High

Formé en 2001, Epik High est un groupe de hip hop composé de DJ Tukutz et des rappeurs Tablo et Mithra Jin. Ayant débuté sur la scène underground de Séoul, le trio a eu du mal à percer avec sa musique complexe.





« Fly » a permis au groupe de se faire connaître auprès du grand public. Composé et écrit par Tablo et Mithra Jin, ce morceau a atteint le sommet de plusieurs hits parades. Il est aussi utilisé dans les bandes originales des jeux vidéo FIFA 07 et Pump It Up.





C’est en 2003 que le groupe signe son premier contrat avec Woollim Entertainment. La même année, il sort son 1er opus officiel intitulé « Map of The Human Soul », « Carte de l’âme humaine » en français.





Epik High dévoile son 2e album en 2004 puis le 3e porté par « Fly » en 2005. C’était « Fly », le morceau qui a permis au groupe de hip hop de remporter le 1er prix dans une émission de k-pop, devant le boys band TVXQ du label SM Entertainment. Le 4e album sorti en 2007 a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, même si l’industrie de la k-pop a traversé une période difficile à l’époque.





Après avoir publié son 5e opus en 2008 chez Woollim Entertainment, Epik High lance son propre label « Map The Soul » l’année suivante avant d’intégrer YG Entertainment en 2012, où il sortira quatre albums dont le dernier en octobre 2017 sous le titre « We’ve Done Something Wonderful ».





En mars 2019, les trois garçons décident de ne pas renouveler leur contrat avec YG, et font un retour très attendu avec « SLEEPLESS IN ______». Comme ce titre nous laisse entendre, ce disque est destiné à ceux qui ont du mal à trouver le sommeil pour diverses raisons comme un cauchemar, une rupture ou une dépression. Bref, il se veut être une thérapie musicale contre l’insomnie.