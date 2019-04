MONSTA X entame sa tournée mondiale en avril dans la capitale sud-coréenne

Le boys band MONSTA X donnera le coup d’envoi de sa tournée mondiale avec deux premiers concerts à Séoul les 13 et 14 avril.





Sa dernière tournée internationale remonte à il y a huit mois. L’édition de cette année est intitulée « WE ARE HERE », qui veut dire « nous sommes ici ». Ce titre est d’ailleurs celui du deuxième opus officiel du groupe sorti en février 2019.





Les sept garçons se produiront dans 18 villes en Asie, en Amérique et eu Europe, y compris une halte à Paris dont la date est fixée au 6 juillet.





Rappelons que le septuor qui a fait ses débuts en mai 2015 a déjà donné 25 concerts dans 20 villes étrangères entre 2015 et 2018.