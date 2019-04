La reine du trot Joo Hyun-mi donnera des concerts sur YouTube

ⓒ YONHAP News

La chanteuse sud-coréenne d’origine chinoise Joo Hyun-mi se produira non pas

sur scène mais sur la plateforme YouTube.





Agée de 58 ans cette année, l’artiste a lancé fin 2018 sa propre chaîne appelée « Joo Hyun-mi TV ». Récemment, le nombre d’abonnés a dépassé le seuil des 5 000.





Contre toute attente, beaucoup de ses abonnés sont des jeunes alors que le trot est un genre de musique plutôt apprécié par la génération de nos grands-parents. Cela montre que cette musique coréenne séduit de plus en plus de mélomanes quel que soit leur âge.





A travers les commentaires, ses fans peuvent demander à la chanteuse d’interpréter telle ou telle chanson en présentant la raison de leur choix. Joo présente des chansons du passé tous les lundis et jeudis. Certaines ont été créées il y a plus de 70 ans. Et tous les mardis, elle réinterprète ses propres chansons.