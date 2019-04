Date de naissance : le 25 janvier 1959

Début : 1974





Kim Yeon-ja est une chanteuse de trot sud-coréenne. Elle est née en 1959 à Gwangju, dans le sud-ouest de la Corée du Sud. En 1974, à l’âge de 15 ans, elle a remporté une compétition de chant organisée par la chaîne de télévision TBC. La même année, elle a débuté au pays du Matin clair avec la chanson « Tell me ». Trois ans plus tard, elle a fait ses débuts au Japon.





Si au début, Kim a eu peine à se faire remarquer, en 1981, son medley de chansons de trot a connu un grand succès. Depuis, elle a gagné en popularité en présentant plusieurs tubes à succès. En 1988, avec le succès de la version japonaise de sa chanson « In The Land of the Morning Calm », la chanteuse a concentré ses activités musicales sur l’archipel pour y connaître une grande popularité.





Depuis 2009, l’artiste est retournée dans son pays natal et y poursuit ses activités. En 2013 et 2014, elle a sorti plusieurs chansons qui mélangent le trot et la musique dance comme « Title » et « Amor Fati ». Ce dernier a connu un succès foudroyant chez les adolescents et les jeunes d’une vingtaine d’années.





Tell Me (album, 1974)

Mother’s Song (album, 1976)

Kim Yeon-ja Best 20 (album, 1981)

In The Land of the Morning Calm (album, 1988)

Amor Fati (album, 2013)

Night Train (album, 2016)