Les élections législatives attirent les touristes en Inde

ⓒ Getty Images Bank

La plus grande élection démocratique du monde se déroulera du 11 avril au 23 mai en Inde. Près de 900 millions d’électeurs seront appelés aux urnes afin d’élire leurs députés. Ce qui est encore plus remarquable, c’est que cet évènement ne se limite pas au milieu politique mais s’étend jusqu’au monde du tourisme.





Selon le journal hongkongais South China Morning Post, 35 tour-opérateurs indiens proposent des voyages organisés qui permettent de vivre sur place l’ambiance du scrutin propre au pays en plus de visiter des destinations prisées. En effet, les touristes peuvent assister aux campagnes électorales et découvrir les coutumes des habitants locaux pendant cette période.





Ce type de visite a été déjà réservé par plus de 3 500 personnes. Ceux qui souhaitent faire cette expérience particulière sont en grande partie des hommes et femmes politiques de différents pays, des étudiants en politique, des journalistes et des chercheurs.