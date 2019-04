Les motos disparaîtront à Hanoï en 2030

ⓒ Getty Images Bank

Quand on entend parler du Vietnam, la première chose qui vient à l’esprit, c’est les routes qui regorgent de motos. Toutefois, ce paysage pourrait disparaître d’ici dix ans à Hanoï.





D’après le journal vietnamien Dan tri, le département du transport de la capitale prévoit de contrôler progressivement la circulation des bécanes pour les interdire totalement dans la plupart des quartiers à partir de 2030.





Cette mesure a pour but d’éradiquer les embouteillages dans la ville et de réduire la pollution atmosphérique. Selon un responsable, les Vietnamiens sont tellement habitués à prendre leur moto qu’ils y recourent même pour parcourir 100 m.





En vue de réduire le nombre de motards, la municipalité mise sur les transports en commun. Elle projette de mettre en place d’ici 2030 neuf lignes de métro et d’introduire 2 700 bus sur 180 nouvelles lignes. En plus de cela, 30 000 taxis et 10 000 vélos seront mis à la disposition du public.