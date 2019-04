NoTag, une startup pour les designers sud-coréens qui veulent se faire connaitre dans le monde

© NoTag Design Group

NoTag est une petite entreprise sud-coréenne, mais c’est une entreprise solide qui permet aux designersdu pays, même les plus petits, de voir leurs produits présents dans d’autres régions du monde. Car grâce à elle, les revendeurs du monde entier peuvent rapidement importer des produits sud-coréens à des prix raisonnables, avec des idées et des technologies nouvelles.

En fait, NoTag gère toutes les procédures d’exportation : ce qui va de la traduction des informations sur les produits, la promotion des ventes à l'étranger, la localisation des acheteurs étrangers, l’envoi des produits, et le changement de devise et le suivi. Cela est possible car la startup est équipée d’un système d’expédition rapide, peu coûteux et efficace, adapté aux différents pays de la planète.





