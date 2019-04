© Getty Images Bank

Parallèlement au développement du travail à horaires flexibles, les gens commencent de plus en plus à s’intéresser aux métiers de ceux qualifiés de « purple collar », que l’on pourrait traduire par les « cols pourpres ».

Les cols pourpres sont un terme pour désigner les personnes qui occupent un emploi dont les horaires et le lieu de travail peuvent être adaptés afin d’avoir un équilibre entre le travail et la famille.

Ce terme vient en écho à ceux qui ont un travail de bureau, qualifiés de cols blancs, et à ceux qui effectuent un travail physique, les cols bleus.

Le choix du pourpre vient sans doute du fait que cette couleur est créée en mélangeant le rouge et le bleu. Les cols pourpres, comme l’indique le mélange, est certainement un moyen de designer ceux qui souhaitent un équilibre harmonieux entre le travail et la vie privée. Ceux qui décident de la durée qu’ils souhaitent travailler au quotidien ou dans la semaine et qui travaillent et au rythme qui leur plait. Une autre particularité aussi de ces travailleurs, c’est que leurs emplois sont aussi stables que ceux des travailleurs dits réguliers. La grande différence, c’est qu’ils ont des horaires flexibles, parce qu’ils peuvent travailler de chez eux, à distance aux horaires qui leur conviennent.

Et ici en Corée du Sud, ce système a été rendu possible avec l’introduction de la semaine de travail de 52 heures. Et de plus en plus nombreux sont ceux qui misent sur un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. De ce fait, les emplois pourpres suscitent beaucoup d’intérêt auprès des employés, mais aussi des employeurs qui préfèrent laisser de de plus en plus de liberté à leurs salariés afin de les empêcher de quitter leur emploi.

Et dans les années, voire les mois à venir, les emplois pourpres devraient changer la culture des entreprises au pays du Matin clair.