Impact de la guerre commerciale sino-américaine sur l’économie sud-coréenne

Cela fait maintenant un an que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a éclaté. Mais ce qui était à l’origine, un simple différend commercial s’est transformé en une lutte de pouvoir entre les deux plus grandes économies du monde, impactant négativement toute l’économie mondiale.

Et comme en 2018, ce différend entre les deux grandes puissances devrait être le principal facteur responsable du ralentissement de la croissance mondiale cette année. Et pour Séoul, la situation n’est pas des plus rassurantes. Car si l’année dernière, ses exportations qui étaient fortes dépassant les 600 milliards de dollars, cela ne devrait pas être le cas cette année à cause d’une baisse des échanges mondiaux prononcée depuis la fin de l’année dernière. Autre point inquiétant, le ralentissement des ventes de semi-conducteurs, l’un de ses principaux produits d’exportation, en raison de la faiblesse de la demande internationale.