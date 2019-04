Le DDP présentera du 19 avril au 18 août une exposition dédiée aux films d’animation de Disney.





Walt Disney Studios a créé de nombreux personnages qui ont été animés par des esquisses créatives et les dernières techniques de l’époque.





Cet événement intitulé « La magie de l’animation » exposera plus de 500 croquis, dessins et esquisses de personnages populaires apparus dans plusieurs dessins animés de Disney, tels que « Steamboat Willie », « Blanche-Neige et les Sept Nains », « Dumbo », « La Reine des neiges », « Zootopie » et « Vaiana : La Légende du bout du monde ».





L’exposition permettra aux spectateurs d’avoir un aperçu sur les 100 ans d’histoire des animations de Disney.





Date : du 19 avril au 18 août 2019

Lieu : DDP à Séoul

Site: http://www.ddp.or.kr/