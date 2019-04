Festival Daegaya de Goryeong 2019

Le Festival Daegaya de Goryeong se déroulera du 11 au 14 avril dans cette ville de la province de Gyeongsang du Nord.





Daegaya était le leader de la Confédération de Gaya durant l’époque des Trois royaumes qui s’étend entre le 1er siècle avant J-C et le 7e siècle de notre ère. Ce royaume, où se sont épanouis la culture et l’art sur la base de la civilisation du fer, a existé jusqu’en 562.





Cette manifestation a pour thème la découverte de la vie, la culture et l’art des habitants de Daegaya qui ont vécu il y a 1 500 ans. Plusieurs activités seront proposées : fabrication de gayageum (instrument de musique traditionnel de Corée à 12 cordes), confection d’arcs et de pots en terre, cueillette de fraises, visite d’un centre écologique, expérimentation dans une forge, etc.





Les visiteurs pourront également assister à divers événements comme des parades, une comédie musicale, un théâtre et une conférence internationale sur l’histoire de Daegaya.





Date : du 11 au 14 avril 2019

Lieu : parc à thème historique de Daegaya et d’autres endroits

Site : http://tour.goryeong.go.kr/fest