Table printanière de Muju (I)

ⓒ KBS

Le printemps est dans l’air. Alors que les particules fines n’en finissent pas de nous déranger, on ressent vraiment que la saison verte est bel et bien parmi nous.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous emmène dans le district de Muju, situé dans la province de Jeolla du Nord, afin de découvrir les spécialités locales traditionnelles préparées à base des ingrédients que fournit la nature alentour.





Dans la langue coréenne, il y a l’expression « mujinjang », qui signifie « en énorme quantité, donc sans fin ». Lorsqu’on parle des trois districts de la province de Jeolla du Nord, Muju, Jinan et Jangsu, on les appelle tout simplement « Mujinjang » en prenant la première syllabe de chaque mot. Cette zone de hauts-plateaux entourée de la chaîne de montagnes Sobaek est souvent appelée « le toit » de la province située dans le sud-ouest de la péninsule. Parmi ces trois districts, Muju est une terre bénéficiant des conditions naturelles particulières du mont Deokyusan et du fleuve Geumgang.

Notre destination cette semaine est le village Mujugucheon-dong, situé dans cette zone montagneuse très isolée. Ici, on reconnaît l’arrivée du printemps notamment par les différentes herbes qui sortent l’une après l’autre de la terre restée gelée tout au long de la saison froide. Sans surprise, ces herbes deviennent les mets les plus appréciés en cette période de l’année.





ⓒ KBS

« Mubangsunal », ou le 9e jour du 2e mois du calendrier lunaire, considéré comme le jour faste de l’année, est choisi pour préparer diverses sortes de « jang », des condiments traditionnels de la cuisine coréenne. Les habitants se rassemblent pour préparer ensemble la pâte de soja fermenté « doenjang » qu’ils consommeront tout au long de l’année. Après le travail, il est temps de partager les plats faits d’ingrédients frais.

Tout d’abord, avec le « naengi », la bourse-à-pasteur cueillie le matin, on prépare le « jangtteok ». On coupe en petits morceaux le naengi, et le mélange avec une autre herbe « gajuknamul », cueillie au printemps dernier puis séchée et conservée, du piment, de la ciboule et de la farine et y ajoute de la pâte de piment rouge « gochujang » et le doenjang. On disperse la pâte relativement épaisse, sans humidité, sur un tissu, puis on le dépose sur la marmite juste avant que le riz soit bien cuit. On referme le couvercle, et au bout de quelques minutes, avec la vapeur, la pâte devient le délicieux « jangtteok » qui peut soit être consommé en tant que tel, soit comme un plat d’accompagnement du riz cuit à la vapeur.





ⓒ KBS

Avec le « siraegi », les feuilles de navet séchées, on prépare une galette. En vue de lui donner un parfum frais, on n’oublie pas d’ajouter le naengi printanier. On assaisonne de doenjang puis fait griller le tout sur une poêle bien huilée. A la première bouchée, vous remarquerez tout de suite qu’il s’agit d’une saveur particulière du pays du Matin clair.

Avec les autres herbes dont le « gusidaengi », une sorte de mouron des oiseaux, et le « janggujaengi », une plante de la famille des labiacées, on prépare le « namulmuchim ». Si on blanchit légèrement les herbes dans l’eau bouillante, elles deviennent un peu plus foncées de couleur et plus parfumées. On les lave dans de l’eau froide, puis dégage l’humidité, avant de les assaisonner simplement avec de la sauce soja fait maison, de l’huile de sésame sauvage et de l’ail écrasé. Sans ajouter d’autres condiments supplémentaires, ce namul préparé à partir d’ingrédients naturels redonne de l’appétit. Comme disent les habitants, le fait de consommer les herbes printanières permet de ressentir pleinement le vrai début de l’année.





La semaine prochaine encore, nous allons découvrir d’autres mets du district de Muju particulièrement appréciés au printemps.