Go Ah-sung ou le cinéma au berceau

ⓒLotte Entertainment

Le film « A Resistance » de Joe Min-ho sorti le 27 février met en valeur Go Ah-sung qui interprète l'héroïne nationale Yu Gwan-sun. Go est une actrice née dans les arts du spectacle, découverte avec « The Host » de Bong Joon-ho, et qui est en passe de venir incontournable sur les écrans du pays du Matin clair. Nous allons retracer sa courte mais déjà riche carrière.





*Les débuts et le copinage de Bae Doona

Go Ah-sung a débuté sur les planches à l'âge de quatre ans. Le musical « Peter Pan » marqua ses débuts avant un rôle dans la série pour enfants « Oola Boola Blue Jjang » sur la KBS. Elle n'a alors que 13 ans. C'est l'actrice Bae Doona, déjà bien connue, qui recommande Go à Bong Joon-ho. Ce dernier prépare son premier film de monstre : « The Host ». L’adolescente fait merveille dans son rôle et reçoit le Blue Dragon Film Award de la meilleur actrice en 2006.





* Lente ascension

Trop jeune pour des premiers rôles, Go poursuit des études de psychologie à l'université. Elle apparaît dans plusieurs seconds rôles notamment « The Happy Life » de l'incontournable Lee Joon-ik, et même « A Brand New Life » de la réalisatrice française d’origine coréenne Ounie Lecomte. On la croyait sur de bons rails, mais c'est la télévision qui va lui donner une image plus consistante dans la série « Master of Study » sur la KBS encore avec sa copine Bae Doona au casting. Ce n'est qu'en 2012 qu'elle apparaît dans un premier rôle dans la romance « Duet », une production indépendante qui, comme souvent, passera inaperçue.





*Snowpiercer et l'internationalisation

Bong Joon-ho la reprend pour sa co-production internationale « Snowpiercer » (alias « Le Transperceneige »). Go Ah-sung semble attirée par l'international au point de signer avec une agence américaine Untitled Entertainment. En même temps, elle reprend un tour de télévision avec la série « Heard it Through the Grapevine » sur SBS. Elle obtient un nouveau premier rôle dans le thriller « Office » aux côtés de Park Sung-woong. Le film aura une petite carrière en festivals mais marque le pas dans l'ascension de Go sur les escaliers du box-office. En 2016, elle joue dans une série nippone « Midnight Diner ».





*Cinéma d'auteur ou télévision ?

Go Ah-sung, après les séries et les films indépendants, tente de se frotter au cinéma d'auteur avec « Right Now, Wrong Then » de l'inénarrable Hong Sang-soo. Mais en même temps, elle joue dans un navet en costumes et à gros budget dans « A Melody to Remember ». Il est clair que Go ne semble pas pouvoir suivre une ligne très précise dans ses rôles au cinéma. Elle rempile donc à la télévision avec la série « Radiant Office » pour MBC. Et elle est au casting de l'adaptation coréenne de la série britannique de BBC One « Life on Mars ».





« The King » et « A Resistance »

Go Ah-sung, qui a un physique très moyen par rapport à ses consœurs qui tiennent des premiers rôles (ce qui la rapproche de Bae Doo-na et de son célèbre nez en chou-fleur ; et des études de psychologie) ne se démonte pas et ne semble pas pressée. Mine de rien, elle est au casting de « A Resistance » un « heritage film » du nouveau roman national dans le rôle de la célèbre Yu Gwan-sun. Cette dernière n'avait pas non plus un physique de top-modèle, c'est connu. Cela a peut-être joué en faveur d'une Go Ah-sung qui se presse lentement d'accéder à des rôles importants au cinéma.