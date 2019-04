La musique de cour

A l’époque de la dynastie Joseon était ancrée une philosophie confucéenne baptisée « yeak » selon laquelle la pratique de « ye », les rites, et de « ak », la musique, revêtait une portée politique. Le principe des rites qui veut dire l’ensemble des règles de convenance ou de bienséance demande à chacun de reconnaître les différences et de respecter les autres : le respect vient de l’acceptation des différences et la convenance ou la bienséance est une expression de respect. La musique, de son côté, est inspirée par des émotions sincères. Elle a donc le pouvoir de réunir des idées différentes.





Une société se constitue de divers membres : certains jouissent d’un haut statut social, d’autres appartiennent au rang le plus bas de la société ; certains sont si riches qu’ils gaspillent de l’argent chaque jour, d’autres sont si pauvres qu’ils ont du mal à joindre les deux bouts. Selon la philosophie « yeak », la convenance ou la bienséance établit l’ordre et la musique crée une harmonie entre les gens de cultures et d’horizons différents. C’est la raison pour laquelle la musique qui véhiculait cette pensée était hautement appréciée à l’époque de la dynastie Joseon.





Les rites et la musique étant la base de la gouvernance, plusieurs rois et princes de Joseon ont démontré un talent musical exceptionnel. Par exemple, Sejong le Grand a créé la mélodie du « Jongmyo Jeryeak » qui est la musique qui accompagnait le rituel royal ancestral « Jongmyo Jerye » à l’époque de Joseon. Désigné en 1964 trésor national culturel immatériel n°1, il est sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis 2001.





Un autre membre de la famille royale, le prince héritier Hyomyeong, portait également une attention particulière à la musique. Alors qu’il n’avait que 18 ans, il a été nommé à la régence par son père le roi Sunjo dont la santé avait faibli depuis longtemps. Il a entamé de nombreuses réformes contre la belle-famille du roi qui exerçait le pouvoir réel sur la cour royale. Il a recruté de nouveaux talents de divers domaines et tenté de développer la musique et de créer la danse de cour.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. Le premier mouvement de « Sujecheon » ou « Longue vie aussi éternelle que les cieux » interprété par l’Orchestre de musique de cour du Centre national des arts traditionnels coréens

2. La musique qui accompagne la danse de cour « Chunaengjeon » interprétée au piri par Jeong Jae-guk en compagnie de Park Yong-ho au daegeum, Jeong Su-nyeon au haegeaum et Kim Gwang-seop au janggu

3. « Daechwita » nouvellement arrangé et interprété par l’ensemble Puri