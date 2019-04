Les enjeux du sommet Moon Jae-in-Donald Trump la semaine prochaine

© YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in rencontrera son homologue américain Donald Trump le 11 avril prochain à Washington. Ce sommet permettra de relancer la diplomatie dans la région, après le revers de la rencontre entre le locataire de la Maison Blanche et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au Vietnam le mois dernier, rencontre qui s’était terminée sans accord.





« Le sommet Corée du Sud-Etats-Unis est très important, parce qu’il pourrait permettre de donner un élan pour relancer les négociations entre Pyongyang et Washington. Le président sud-coréen joue dans ce contexte le rôle de médiateur. L’administration américaine veut un accord d’un seul bloc avec le régime de Kim Jong-un ; mais ce dernier exige une approche par étapes successives de dénucléarisation. Il est important que le président Moon parvienne à trouver un terrain d’entente et en discute avec Donald Trump. Pour que le dialogue continue, Séoul doit encourager Pyongyang à clarifier son engagement en faveur de son démantèlement nucléaire. L’étendue de cette dénucléarisation et la sincérité du Nord seront des facteurs qui compteront » explique Oh Gyeong-sop, chercheur à l’Institut coréen pour la réunification nationale. Il nous offre son analyse.