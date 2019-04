Le problème de la déforestation en Corée du Nord

© YONHAP News

En Corée du Sud, le 5 avril est désigné comme « jour des arbres » ; c’est une journée où, entre autres initiatives, les enfants plantent ensemble des arbres avec leurs professeurs. Cette initiative date de plusieurs décennies, de l’époque où la Corée du Sud souffrait de très grave déforestation, en partie à cause des ravages causés par la guerre. Aujourd’hui, le pays peut être fier de ses magnifiques forêts, qui arborent toutes les teintes de vert et de brun selon les saisons, et qui recouvrent ses montagnes.





Et en Corée du Nord ? Le pays communiste continue de souffrir de déboisement, ce qui a des conséquences dévastatrices sur son agriculture et son économie. Même si le régime organise des mobilisations de masse tous les ans pour planter des arbres, beaucoup de montagnes et de collines nord-coréennes restent pelées et dénudés.





L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que la Corée du Nord avait 5 millions d’hectares de forêts en 2015, contre 8,2 millions en 1990. Cette déforestation massive et rapide a été provoquée par l’effondrement économique du pays au début des années 90 : alors que toutes les sources d’énergie disparaissaient, les nord-Coréens ont dû couper les arbres pour se chauffer et pour cuisiner, et pour obtenir de nouvelles surfaces cultivables





Kang Mi-jin, une réfugiée nord-coréenne qui travaille à Séoul pour le média en ligne Daily NK, vivait au Nord pendant cette période. Elle partage son expérience.