Ma Vie Dorée (3) 필요 없습니다

*Dialogue de la onzième semaine

노명희: 열어보세요.

No Myung-hui : Ouvrez.

양미정: 이게 뭔가요?

Yang Mi-jeong : C’est quoi ?

노명희: 직영점으로 준비하던 거라서 목이 꽤 좋습니다.

No Myung-hui : Nous voulions ouvrir notre propre restaurant.

C’est assez bien situé.

가맹점 서류만 작성해서 보내시면 담당 직원이 연락 갈 거예요.

Si vous remplissez les documents et que vous les envoyez,

un employé en charge vous contactera.

양미정: 아니 왜 이걸 저희한테? 왜 이런 걸 주세요?

Yang Mi-jeong : Mais, pourquoi à nous ?

Pourquoi vous nous donnez ça ?

필요 없습니다.

Ce n’est pas nécessaire.

*Expression à retenir

필요(가)없다: verbe, être inutile, ne pas avoir besoin de qqch/qqun

→ 서두를 필요 없어요. Il est inutile de se presser..

-습니다: suffixe de terminaison marquant un haut degré de politesse, de correction

→ 오늘은 날씨가 좋습니다. Aujourd’hui, il fait beau.

→ 필요 없습니다. Ce n’est pas nécessaire.





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

No Myung-hee (노명희), la mère de 최도경, reçoit une lettre anonyme lui assurant que sa fille perdue il y a 25 ans, n’est pas morte. C’est un choc après tant d’années de recevoir, à nouveau, ce genre de lettres qui, autrefois, n’avait pour but que de lui soutirer de l’argent. Or, après une rapide enquête et une analyse ADN, la vérité surgit. Sa fille est bien en vie. Sans perdre une minute, elle se rend au domicile où vit celle à qui elle a donné la vie, et se retrouve face à Yang Mi-jung (양미정) qui choquée par la nouvelle, nie en bloc tout ce qu’elle entend. 지안 et 지수 sont toutes les deux ses filles à elle, à personne d’autre. Comment pourrait-il en être autrement ? Et pourtant, devant la fureur de 노명희, elle se retrouve acculée et finit par révéler le nom de celle pour qui sa vie sera désormais changée à jamais…









À retenir

- La Journée de la plantation des arbres, 식목일

- Le verbe ouvrir 열다

- Le verbe auxiliaire 보다 essayer, tenter

- La forme contractée de 이것-이, 이게 cela, ça

- La forme contractée de 무엇-인가, 뭔가 quelque chose

- La gestion directe 직영, gérer directement, avoir sa propre affaire 직영하다

- Une boutique, un magasin, un restaurant 점

- Le nom 목 l’emplacement, l’endroit

- L’adverbe assez, suffisamment 꽤

- L’adjectif être bon, être bien 좋다

- Un document, un dossier 서류

- Le verbe envoyer 보내다

- L’employé(e) 직원

- La prise en charge 담당, l’employé(e) en charge 담당 직원

- Le verbe être informé, être contacté 연락 가다

- Mais 아니

- L’adverbe interrogatif pourquoi, pour quelle raison 왜

- Ceci 이걸

- Le pronom nous 저희

- La particule à quelqu’un, pour quelqu’un 한테

- La forme contractée de 것을, le COD ça 걸

- Un tel, un pareil 이런

- Le verbe 주다 donner

- Explication de l’expression de la semaine 필요 없습니다





Répétition de l’expression de la semaine

Ce n’est pas nécessaire 필요 없습니다