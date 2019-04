Printemps, la renaissance des fleurs

ⓒ Getty Images Bank

L’hiver a laissé place au printemps. Tout dans la nature revient à la vie, sort de sa torpeur, les paysages reprennent des couleurs et les parfums aussi se font plus variés. On ne peut parler des fleurs sans d’abord rappeler que la Corée du Sud a une fleur emblématique, l’hibiscus ou rose de Sharon, appelée « mugunghwa » en coréen.





Il y a énormément de parcs dans le pays, y compris à Séoul, et le public a la chance de voir beaucoup de variétés, plus colorées les unes que les autres. Les étés étant très chauds et humides, leur taille est donc plus impressionnante que celles des pays à température et humidité plus modérées, comme la France.





Autre qu’un parc, il existe, à Yangjae, un grand et beau marché qui propose une variété incroyable d’espèces à des prix très avantageux. On peut aisément le comparer au marché de Rungis. Tout comme son équivalent français, le marché de Yangjae est une vraie référence pour les sud-Coréens. Ce que l’on cherche, on le trouve là-bas.





Pour les amoureux des fleurs, nous proposons aussi à nos auditeurs une petite visite d’un parc qui porte un nom merveilleux, celui de « jardin du Matin calme ». Il se situe à Gapyeong, à 1h30 en voiture de Séoul. Ce jardin, créé en 1996 par le professeur Han Sang-kyung, a l’avantage d’être ouvert toute l’année, et chaque saison offre son lot d’expositions et de festivals.





Pour le printemps, deux événements sont prévus : l’exposition sur les fleurs sauvages et le festival du printemps. En été, nous avons droit au festival des iris, à une exposition sur l’hortensia, et enfin au festival de la rose de Sharon. A l’automne prochain, nous pourrons profiter de l’exposition sur le chrysanthème sauvage et non sauvage et du festival de l’érable.





Et pour finir l’année en beauté, ce magnifique jardin propose l’un des plus beaux festivals du pays : le festival des lumières, où toutes les fleurs et plantes sont illuminées à la nuit tombée, rendant la visite féérique.