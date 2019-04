La Corée du Sud annonce des mesures pour augmenter le nombre de touristes étrangers

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud ambitionne d'accueillir 23 millions de touristes étrangers par an d'ici 2022. Pour y parvenir, le gouvernement s’efforcera de promouvoir les différentes régions du pays et de diversifier son offre touristique. C’est ce qui ressort du plan de développement dévoilé mardi en ce sens, lors d'une réunion sur la stratégie nationale pour le tourisme en présence du président Moon Jae-in.





L’exécutif s'est fixé pour objectif de faire passer le nombre de visiteurs étrangers par an de 15,35 millions en 2018 à 23 millions en 2022, et la proportion de touristes dans les régions de 49,6 % à 60 % au cours de la même période. Afin de promouvoir le tourisme hors de la capitale, il sélectionnera une ville pour en faire une destination touristique mondiale. De même, il choisira quatre autres villes et leur offrira un soutien afin qu'elles deviennent des pôles touristiques régionaux.





Séoul facilitera également l'octroi de visas aux touristes. Pour les visiteurs chinois , un visa touristique à entrées multiples sera délivré dans neuf villes en Chine, contre quatre actuellement . Les voyageurs en groupe en provenance du Vietnam, des Philippines et d'Indonésie auront la possibilité de faire leur demande de visa en ligne. Et le visa collectif, actuellement réservé aux Chinois, sera désormais délivré aux groupes de touristes indiens aussi. Au premier semestre 2019, des centres de traitement des demandes de visas ouvriront en Asie du Sud-est.





Le pays du Matin clair cherche également à diversifier son offre. D'abord, la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, sera développée comme un site touristique. Il est actuellement interdit aux civils de circuler dans cette zone. Le gouvernement prévoit d'y aménager dix sentiers piétons. A titre d'essai, trois premiers sentiers seront achevés dans le courant du premier semestre de cette année. Et des trains à thème seront mis en service dans la zone.





Par ailleurs, une salle de spectacle d’envergure sera construite pour accueillir des concerts de k-pop tout au long de l’année. Des formules de séjour touristique conçues spécialement pour les fans de la pop coréenne seront également proposées. Et dès 2020, de grands festivals de k-pop seront organisés deux fois par an. Enfin, l'e-sport, ou le sport électronique, sera développé comme l’un des axes du tourisme du pays du Matin clair. Des salles dédiées aux compétitions de jeux vidéo permanentes seront installées à cet effet.





La réunion sur la stratégie nationale pour le tourisme se tient tous les ans depuis 2017. Elle est normalement présidée par le Premier ministre. Mais, cette année, le président de la République y a participé exceptionnellement, ce qui montre l’urgence de redresser cette industrie qui marque le pas dans le pays. En faisant la promotion du tourisme, le gouvernement espère faire d’une pierre deux coups. Il estime que, grâce à ces projets de développement, 960 000 nouveaux postes seront créés dans les secteurs concernés.