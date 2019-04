Le PLC et le PJ remportent chacun un siège lors du scrutin partiel

ⓒYONHAP News

Le Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti d'opposition, et le Parti de la justice (PJ), une petite formation progressiste, ont obtenu chacun un siège à l'Assemblée nationale à l'issue des élections partielles qui se sont déroulées le 3 avril. Ils ont remporté la victoire respectivement dans la circonscription de Goseong-Tongyeong et dans celle de Seongsan-Changwon, toutes deux situées dans la province de Gyeongsang du Sud. Au total, deux sièges de députés et trois de conseillers locaux étaient en jeu. Deux sièges de conseillers locaux ont été remportés par le PLC et un par le Parti pour la démocratie et la paix, une petite formation d'opposition. Le Minjoo, le parti au pouvoir, n'a remporté aucun siège.





A Changwon, ville industrielle située dans le sud-est de la péninsule, le vote a été serré jusqu'au dernier moment. Mais finalement, le candidat du PJ, Yeo Young-guk, a remporté la victoire de justesse avec 45,75 % des voix contre 45,21 % pour son adversaire du PLC, Kang Ki-youn. Yeo a récolté 42 663 voix contre 42 159 voix pour Kang, soit seulement 504 voix d'écart. En revanche, à Tongyeong, ville côtière du sud-est, le candidat du PLC Jeong Jeom-sig a décroché une large victoire avec 59,47 % des voix contre 35,99 % pour son rival du Minjoo, Yang Moon-seok. Les deux sièges parlementaires en jeu étaient devenus vacants suite au suicide du député du PJ Roh Hoe-chan en juillet 2018 pour la circonscription de Changwon et, pour celle de Tongyeong, à la révocation d'un député du PLC condamné pour violation de la loi électorale. Finalement, les deux formations ont toutes deux reconquis les sièges qu'elles avaient perdus.





La circonscription de Seongsan-Changwon est en effet l'un des fiefs du Parti de la justice. C'est là qu'un candidat progressiste a été élu député pour la première fois en 2004. Au début de la campagne, le Minjoo avait lui aussi présenté son candidat. Mais à l'approche de l'échéance électorale, la cote du candidat du Parti Liberté Corée Kang Ki-youn a progressé. Le Minjoo et le PJ ont alors décidé de faire front commun. Le candidat du parti au pouvoir s'est retiré de la course au profit de Yeo Young-guk. Comme attendu, le candidat progressiste l'a emporté sur le conservateur. Cependant, pour la gauche, l'écart des voix a été trop faible pour s’estimer vainqueur. Du côté du PLC aussi, malgré la victoire obtenue à Tongyeong, l'ambiance n'est pas tout à fait à la fête après la défaite de justesse à Changwon. Le premier parti d'opposition a néanmoins réalisé un progrès par rapport aux élections législatives de 2018 où elle avait essuyé des défaites cuisantes sur tout le territoire. Pour nombre d'observateurs, aucun des partis n'est sorti vainqueur ni perdant de ce scrutin partiel. Mais d'autres y voient surtout un avertissement pour le parti au pouvoir.





A l'issue de ce scrutin, malgré son échec, le Minjoo dispose toujours de 128 sièges à l'Assemblée nationale, le PLC, 114, et le Bareun-Avenir, le deuxième parti d'opposition, 29. Le PJ, qui détient désormais six sièges, compte s'allier avec le Parti pour la démocratie et la paix qui en dispose de 14 afin de pouvoir constituer un groupe parlementaire.