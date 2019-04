Washington appuiera la défense sud-coréenne même après le transfert de l’Opcon

ⓒYONHAP News

Les Etats-Unis ont réitéré leur engagement à soutenir l'armée sud-coréenne même après le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel des forces armées en temps de guerre (Opcon). C'est ce qu'a indiqué le ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo à l'issue de son entretien avec le chef du Pentagone par intérim Patrick Shanahan le 1er avril dans la capitale américaine. Lors d'une conférence de presse avec des journalistes qui a suivi l'entretien, Jeong a fait savoir qu'il avait présenté à son homologue américain les efforts déployés par le pays du Matin clair en vue de remplir les conditions nécessaires à la reprise de l’Opcon.





Au cours de cette première rencontre, les deux chefs de la défense ont fait le point sur l’évolution de la situation politique et sécuritaire de la péninsule coréenne à la suite du deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ils ont également discuté des mesures de suivi nécessaires pour encourager la dénucléarisation de la péninsule. Jeong et Shanahan étaient sur la même longueur d'onde concernant la nécessité de maintenir la ligne actuelle des autorités militaires de leurs pays pour accélérer la dénucléarisation de la Corée du Nord. Ce qui laisse entendre que, cette année encore, les deux alliés pourraient mener des exercices militaires conjoints, mais de manière plus discrète.





Selon le ministre sud-coréen, la Corée du Sud et les Etats-Unis voient leur alliance plus solide que jamais et continueront de coopérer étroitement. Il a précisé que les deux pays avaient convenu de renforcer leur coopération dans des domaines variés, dont notamment le partage des renseignements sur les activités balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. Il a affirmé que les armées des deux nations continueront à appuyer militairement les efforts diplomatiques visant à accomplir une dénucléarisation complète du royaume ermite et à instaurer la paix dans la péninsule coréenne.





Cet entretien intervient alors que Séoul et Washington ont décidé de réduire ou de supprimer plusieurs exercices militaires conjoints. Les deux alliés ont convenu de mettre fin à leurs manœuvres annuelles « Key Resolve » et « Foal Eagle ». En remplacement de l'exercice de commandement de poste « Key Resolve », les armées des deux pays ont organisé le mois dernier une nouvelle manœuvre conjointe baptisée « Dongmaeng 19-1 ».





D’après Patrick Shanahan, cette manœuvre avait été « très réussie ». Interrogé sur un éventuel impact de la réduction des exercices militaires conjoints sur la posture de préparation des deux alliés, il a répondu que, pour lui, il ne s'agissait pas de réduire les exercices conjoints mais d'accroitre leurs capacités. Il a néanmoins reconnu que des pistes d'amélioration avaient été identifiées et qu'elles seraient mises en œuvre lors de l’exercice conjoint « Dongmaeng 19-2 » prévu à l’automne prochain.





Enfin, le secrétaire américain à la Défense par intérim a réaffirmé que son pays continuerait à offrir un appui pour la défense de la Corée du Sud même lorsque celle-ci, ayant rempli les conditions requises, aura repris le contrôle opérationnel des forces armées en temps de guerre.