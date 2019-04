Les cerisiers en fleurs sont les stars du printemps au pays du Matin clair

ⓒ Getty Images Bank

Préparez-vous à de belles promenades romantiques puisque nous nous intéressons cette semaine à la floraison des cerisiers et aux nombreux festivals qui lui sont dédiés. D’envoutantes couleurs allant du blanc immaculé au rose vif en passant par le jaune pastel resplendissent aux quatre coins de la Corée du Sud à l’arrivée du printemps.





C’est l’occasion pour les sud-Coréens de tourner la page d’un long et rude hiver pour enfin profiter de relaxantes excursions en plein air. Pendant cette période de l’année, certains touristes viennent même tout spécialement pour déambuler gaiement sous les cerisiers, les forsythias ou les abricotiers. Leur pleine floraison ne dure qu’une poignée de jours, mieux vaut donc se renseigner au préalable afin de profiter de ce spectacle de la nature.





ⓒ YONHAP News

A Jeju, une grande île située au sud-ouest de la péninsule, elle a débuté le 21 mars cette année. Fort logiquement, plus on remonte vers le nord, plus cette floraison est tardive. A Busan, sur la côte sud-est, c’est le 24 mars, à Jeonju, le 31 mars, et à Séoul, le 3 avril.





ⓒ KBS

« Un regard sur la Corée » vous guide au fil d’un parcours printanier qui vous conduira au festival des cerisiers royaux de Jeju pour s’émerveiller des plus grandes fleurs du pays, au festival Jinhae Gunhangje sur les traces du mythique amiral Yi Sun-sin, au Starlight Cherry Blossom de Daegu afin d’admirer le magnifique panorama fleuri du haut de montagnes russes, sur « la route des mariages » de Hwagae ou encore au festival des cerisiers en fleurs de Yeouido, à deux pas de votre station de radio favorite !