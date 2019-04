GFRIEND donnera le coup d’envoi de sa tournée asiatique en mai à Séoul

GFRIEND se lancera en tournée asiatique à partir du mois prochain. La première ville qui va l’accueillir est Séoul.





Les six jeunes filles se produiront d’abord au parc olympique dans la capitale sud-coréenne les 18 et 19 mai. Intitulée « GFRIEND 2019 ASIA TOUR, GO GO GFRIEND ! », cette tournée prévoit des haltes dans neuf villes asiatiques entre mai et novembre.





Le girls band qui a fait ses débuts en 2015 avec son premier EP « Season of Glass » est très apprécié pour ses performances impeccables de chant et de danse.





Jouissant d’une popularité grandissante, le groupe a déjà organisé avec succès son premier concert en janvier 2017 et sa première tournée asiatique en parcourant six villes dans cinq pays différents.





Son troisième single japonais « FLOWER » sorti le 13 février a été très bien accueilli par le public et la critique dans l’archipel.