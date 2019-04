Minho du boys band SHINee entrera le 15 avril dans l’infanterie de marine

ⓒ YONHAP News

Il ne reste qu’une semaine avant que Minho ne commence son service militaire.

Agé de 28 ans, le membre du groupe SHINee formé en 2008 rejoindra le 15

avril l’infanterie de marine, réputée pour sa rude discipline.





Selon son agence SM Entertainment, le jeune homme, qui avait déposé sa candidature en janvier, a appris le 21 mars son admission. Avant de répondre à l’appel de l’Etat, il a sorti le 28 mars son nouveau single intitulé « I’m Home » dont les paroles sont écrites par l’artiste.





Avec son départ, SHINee ne comptera plus qu’un seul membre non conscrit, car Onew et Key sont déjà partis servir sous les drapeaux.





Les fans pourront quand même voir leur idole sur le grand écran, car le film « Jangsa-ri 9.15 », dans lequel Minho donne la réplique à l’actrice hollywoodienne Megan Fox, sortira en septembre.