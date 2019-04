Des grandes surfaces au Vietnam proposent des emballages en feuilles de bananier

ⓒ Getty Images Bank

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le Vietnam constitue le quatrième pays qui rejette le plus de déchets plastique dans la mer avec 2 500 tonnes de production en moyenne par jour.





Afin de lutter contre ce problème, certains supermarchés du pays proposent des emballages alternatifs aux sacs plastique. Quand on achète des légumes au Lotte Mart d’Hô-Chi-Minh-Ville ou au Bic C d’Hanoï, ils sont désormais emballés avec des feuilles de bananier. Les clients apprécient cette nouvelle tentative non seulement pour son côté écologique mais également pour sa forme esthétique.





Des fabricants de sacs d’emballage, eux aussi, ont rejoint le mouvement. Par exemple, An Phat Holdings produit depuis 2015 des plastiques à partir d’amidon de maïs. Biodégradables en six à 12 mois, ceux-ci peuvent servir de fumier. Du reste, des produits verts comme des pailles en papier ou en bambou ainsi que des boîtes créées à partir de cannes à sucre sont de plus en plus nombreux dans les rayons des grandes surfaces.