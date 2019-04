« White Wind », 9e mini-album de MAMAMOO

Formé en 2014, MAMAMOO est un girls band qui compte quatre membres : la leader Solar, les deux chanteuses Wheein et Hwasa et la rappeuse Moonbyul.





Elles débutent officiellement le 18 juin 2014 avec le single « Mr. Ambiguous » tiré de leur premier EP « Hello ». Leurs débuts sont considérés comme l’un des meilleurs de l’année dans l’histoire de la k-pop.





« Décalcomanie » est l’un des plus grands hits de ce groupe féminin bourré de talent et d’énergie. Les trois membres - Solar, Moonbyul et Hwasa - ont participé à l’écriture des paroles de ce morceau qui est d’ailleurs le titre phare du 4e mini-album de MAMAMOO sorti en novembre 2016. C’est avec la version japonaise de ce single que le quartet a fait ses débuts au Japon en octobre 2018.





Début 2018, MAMAMOO a lancé le projet appelé « Four Seasons Four Colours ». Depuis, quatre albums se sont succédé : Yellow Flower, RED MOON, BLUE ; S et enfin White Wind.





Ce dernier album sorti le 14 mars est le point culminant de ce projet des « quatre saisons et quatre couleurs ». Composé de sept chansons, ce disque montre une fois de plus pourquoi MAMAMOO est considéré comme le girls band le plus artistique de la k-pop.