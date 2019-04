O.WHEN se produira en concert à Guri

Date : le 13 avril 2019

Lieu : Guri Arts Hall





Le chanteur O.WHEN est de retour pour donner un spectacle à Guri, une ville située en banlieue de Séoul.





Le jeune artiste de 25 ans est connu non seulement pour sa voix douce mais aussi pour son talent en tant que compositeur et parolier. L’auteur-compositeur-interprète dont le vrai nom est Shin Jin-wook a fait ses débuts en mai 2015 en publiant son premier EP « When I Begin ».





Il s’est fait connaître auprès du grand public grâce à sa participation à l’émission musicale « THE FAN », diffusée entre novembre 2018 et février 2019.