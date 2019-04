Ballet national de Corée : « La Belle au bois dormant »

Le Ballet national de Corée proposera « La Belle au bois dormant » du 24 au 28 avril au Centre d’arts de Séoul. Cette pièce est considérée comme l’un des trois plus célèbres ballets de Piotr Ilitch Tchaïkovski aux côtés du « Lac des cygnes » et de « Casse-noisette ».





« La Belle au bois dormant » est inspiré du conte de Charles Perrault et des frères Grimm. Il s’agit d’un ballet classique caractérisé par une mise en scène soignée, une belle musique et des costumes somptueux.





La chorégraphie de Marcia Haydee fait preuve de l’élégance et de la modération du ballet classique. Avec divers personnages de contes de fée tels que la princesse Aurore, le prince Désiré, le Chat botté et l'Oiseau bleu, cette œuvre montrera le conflit entre la fée des Lilas et la fée Carabosse qui représentent respectivement le Bien et le Mal, ce qui fascinera les spectateurs.





Date : du 24 au 28 avril 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/