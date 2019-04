Les fleurs et les papillons à l’honneur

La période des festivals et autres événements liés à la nature a commencé. Cette semaine, nous parlons de deux événements, l’un lié aux fleurs et l’autre aux papillons.









Nous proposons à nos auditeurs de faire un petit tour à la foire internationale des fleurs de Goyang, qui a lieu du 26 avril au 12 mai dans la ville du même nom, juste au-dessus de Séoul. Y sont présentées au public des fleurs originaires de plus de 15 pays, et en plus de toutes les activités autour des fleurs proposées, il y aura aussi des remises de prix pour les meilleurs designs fleuris.





ⓒ YONHAP News

Toute la famille pourra s’extasier devant les très nombreuses variétés de fleurs, qu’elles soient sauvages ou non, de quoi donner envie de toujours avoir un beau bouquet de fleurs chez soi. L’entrée coûte 8 000 wons, soit 6 euros en prévente jusqu’au 24 avril, et 12 000 wons, ou 9 euros sur place à partir du 26 avril.









Le 21e grand festival des papillons de Hampyeong se déroulera à peu près aux mêmes dates que l’événement précédent puisque ce sera du 26 avril au 5 mai. Il aura lieu au parc des expos de Hampyeong dans la province de Jeolla du Sud, à 4h30 de Séoul en voiture.





ⓒ YONHAP News

Des animaux comme des porcelets seront en liberté pour le plus grand plaisir des enfants, et les papillons entoureront les visiteurs. Ces insectes colorés seront donc dans les airs, mais aussi représentés artistiquement avec des compositions florales et architecturales.





Cette petite bête qui inspire tant les enfants que les plus grands est mis à l’honneur en cette saison printanière, et nous vous recommandons fortement d’aller faire un tour au parc des expos de Hampyeong pour voir cela de vos propres yeux. L’entrée adulte est à 6 300 wons, soit 4,90 euros en prévente, et 5,40 euros sur place. Comptez 60 % de réduction pour le tarif enfant.