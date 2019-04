Les émissions culinaires innovent pour donner l’eau à la bouche

ⓒ Getty Images Bank

Qu’il s’agisse de programmes didactiques pour apprendre l’histoire et la manière de préparer des plats coréens, ou purement humoristiques avec des célébrités qui se prêtent au jeu de la téléréalité, regarder les émissions culinaires sud-coréennes a de grandes chances de vous faire saliver.









Parmi les programmes à succès, « 맛있는 녀석들 », dont le titre anglais est « Tasty Guys » ou parfois « Delicious Guys ». Son concept est simple, quatre comédiens aussi gourmands que truculents testent - en grande quantité - des spécialités culinaires en majorité coréenne et se lancent de petits défis. Cette troupe de bons vivants visite dans la même journée deux voire trois restaurant et commandent à peu près tous les plats au menu. Ils expliquent de quelle manière les déguster et comment les agrémenter pour les rendre encore plus délicieux. C’est à suivre sur Netflix et Comedy TV.





ⓒ KBS

« 밥상의 신 », ou « King of Food » en anglais, diffusé sur KBS 2 et désormais visible en streaming sur KBS WORLD TV, est une émission à la fois amusante et instructive. L’acteur Shin Dong-yup accompagné de plusieurs célébrités y présente différents types d’ingrédients typiquement coréens. Certains nous ramènent plusieurs siècles en arrière et donnent lieu à une petite mise en contexte historique. Deux équipes s’affrontent également pendant un quiz pour remporter le droit de goûter à de délicieux plats.





ⓒ KBS

« 삼청동 외할머니 », dont le titre anglais est « Grandma’s restaurant in Samcheong-dong », est une émission de téléréalité diffusée sur KBS 2, réunissant six grand-mères de six pays différents qui servent des repas traditionnels fait maison dans un restaurant éphémère. Ce qui est divertissant, au-delà des découvertes gastronomiques, c’est qu’elles sont aidées dans leur tâche par des stars de la k-pop qui se transforment en parfait employés de restauration.





Pour découvrir les autres émissions de cuisine qui ont le vent en poupe, il vous suffit d’écouter le dernier numéro d’« Un regard sur la Corée » !