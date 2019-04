Moon Jae-in nomme cinq nouveaux ministres

ⓒKBS News

Le président de la République a officiellement nommé le 8 avril cinq nouveaux ministres. Il s'agit de la ministre des PME et des Startups Park Young-sun, du ministre de la Réunification Kim Yeon-chul, celui de l'Intérieur Chin Young, celui de la Culture, des Sports et du Tourisme Park Yang-woo et, enfin, celui des Affaires maritimes et de la Pêche Moon Seong-hyeok. La nomination de Park Young-sun et de Kim Yeon-chul a eu lieu alors que les parlementaires n’ont pas donné leur feu vert à l'issue des auditions de confirmation de ces candidats.





Moon Jae-in avait déjà procédé à un remaniement partiel le 30 août dernier en remplaçant cinq ministres. Il avait notamment nommé au poste de vice-Premier ministre aux Affaires sociales et de ministre de l’Education Yoo Eun-hye, députée du parti au pouvoir Minjoo. Le 9 novembre, le chef de l'Etat avait nommé Hong Nam-ki au poste de vice-Premier ministre à l'Economie et de ministre des Finances. Avec la prise de fonction de cinq nouveaux ministres lundi, la nouvelle équipe ministérielle est désormais au complet.





Park Young-sun, nommée aux PME et aux Startups, a travaillé comme journaliste pour la chaîne MBC avant d’enchaîner quatre mandats de députée à l’Assemblée nationale. Le nouveau ministre de la Réunification Kim Yeon-chul est un spécialiste des relations intercoréennes. Il a été chercheur spécialisé des questions nord-coréennes à l'Institut de recherches économiques de Samsung et membre du comité consultatif d'experts pour le sommet intercoréen, avant d'occuper le poste de chef de l'Institut coréen pour l'unification nationale (KINU). Chin Young, choisi pour diriger le ministère de l'Intérieur, a été élu quatre fois député. Cet ancien magistrat s’est vu confier le portefeuille de la Santé sous la présidente Park Geun-hye. Park Yang-woo, nommé à la Culture, aux Sports et au Tourisme, a déjà occupé plusieurs postes clé dans ce ministère. Il a également été professeur en gestion des arts à l'université Chung-Ang. Enfin, le nouveau ministre des Affaires maritimes et de la Pêche Moon Seong-hyeok a été professeur à l'université maritime mondiale (WMU) en Suède.





Ce remaniement intervient au moment où Moon Jae-in entame la troisième année de son quinquennat. Pour composer sa nouvelle équipe, le locataire de la Maison bleue a surtout choisi des spécialistes reconnus dans leurs domaines. Ce qui traduit sa volonté de générer rapidement des résultats tangibles en matière de réformes.