BTS organisera en juin son 5e fan meeting mondial à Séoul et à Busan

Selon Big Hit Entertainment, les Bangtan Boys recevront en juin les Army venant des quatre coins du monde à Séoul et à Busan. Il s’agit du 5e « global fan meeting » lancé par le boys band numéro 1 de la k-pop.





L’événement intitulé « 5th Muster Magic Shop » va se dérouler les 15 et 16 juin au stade Busan Asiad et les 22 et 23 juin au parc olympique de Séoul.





Ces rencontres sont destinées aux fans sud-coréens et étrangers appartenant à la 5eme promotion des Army, désignant la communauté de fans de BTS.