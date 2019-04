Hwan-hee et LYn se produiront ensemble le 20 avril à Busan

Date : le 20 avril 2019

Lieu : Bexco Auditorium à Busan





Deux artistes de RnB vont monter sur scène le 20 avril pour un concert collectif à Busan, ville portuaire située à l'extrême sud-est de la péninsule.





Ce spectacle réunira Hwan-hee, membre du duo Fly to the Sky, et la chanteuse LYn, appelée la reine des bandes originales.





Considérés comme parmi les meilleurs vocalistes de la k-pop, ils sont prêts à faire vibrer le public dans la deuxième plus grande ville sud-coréenne. Le concert de ces deux chanteurs connus pour leur voix et leur interprétation touchante s’annonce spectaculaire.