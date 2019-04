La première représentante transgenre de l’assemblée préfectorale élue au Japon

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon a vu le jour une élue locale transgenre. Si l’on en croit la presse japonaise Mainichi Shimbun, Ayako Fuchigami a remporté la victoire dans l’élection de l'assemblée préfectorale de Hokkaido dans la circonscription de Higashi. Elle est devenue ainsi la première personne LGBT à siéger dans un conseil régional.





Diplômée d’un master de l’université de Hokkaido, la femme trans de 44 ans a travaillé pour le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Mais un an plus tard, elle a quitté son poste pour devenir une danseuse de boîte de nuit. Elle a décidé d’entrer sur la scène politique pour défendre la cause des LGBT après avoir été marquée par le suicide de son collègue.





Lors de ce scrutin, Fuchigami s’est engagée à mettre en place un système reconnaissant les couples homosexuels dans l’archipel.