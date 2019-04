La ville de Hampyeong dans la province de Jeolla du Sud organisera du 26 avril au 6 mai la 21e édition du Festival du papillon.





Cette manifestation a vu le jour en 1999. Pendant 20 ans, elle a attiré environ 300 000 visiteurs à chaque édition pour être sélectionnée comme « festival d’excellence » pour la 4e année consécutive.





Cette année, sur le thème « Un voyage au printemps avec des papillons », divers événements seront donnés. Plusieurs expositions sur les papillons, les fleurs et les insectes seront proposés dans des musées et des centres écologiques de la ville. Il y aura également des spectacles de troupes sud-coréennes et internationales.





Les touristes auront l’occasion de participer à diverses activités : lâcher de papillons, expérimentation de la culture agricole, pêche de loches, visite de fermes animalières, compétition de peinture, jeux traditionnels, etc.





Date : du 26 avril au 6 mai 2019

Lieu : Hampyeong Expo Park

Site : http://www.hampyeong.go.kr/butterfly/