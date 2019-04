« Daldal Concert » de MuRR

Le Théâtre traditionnel de Namsan présentera les 26 et 27 avril un concert du trio de musique traditionnelle coréenne MuRR.





La désignation de cette représentation « Daldal Concert » provient du nom du « projet dadaldaldal » poursuivi par le groupe. « Dadaldaldal » est un jeu de mot qui signifie « une musique douce présentée tous les mois ». Le trio sort chaque mois un morceau pour présenter divers types de musique au public.





Composée de trois musiciennes, Heo Sae-rom, Song Ni-eun et Ji Hye-ri, MuRR utilise non seulement des instruments de gugak, tels que le piri (petit hautbois cylindrique), le saenghwang (instrument à vent à anche libre), le taepyeongso (instrument à vent), le buk (tambour) et le yanggeum, (instrument à cordes frappées), mais aussi ceux étrangers dont le handpan, le cajon et le piano. En les harmonisant, elles créent une nouvelle sorte de musique traditionnelle coréenne, appelée souvent « le blues de gugak » ou « le jazz de gugak ».





Lors de ce concert, le groupe combinera la musique traditionnelle du pays du Matin clair avec le tango et le jazz qui sont familiers au public, pour que les spectateurs puissent l’apprécier de manière plus accessible et confortable.





Date : les 26 et 27 avril 2019

Lieu : Théâtre traditionnel de Namsan à Séoul

Site : https://www.hanokmaeul.or.kr/