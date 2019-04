Exposition internationale de fleurs de Goyang 2019

L’Exposition internationale de fleurs de Goyang se tiendra du 26 avril au 12 mai au parc du lac à Ilsan dans la province de Gyeonggi. Il s’agit du plus grand festival de fleurs et la seule exposition spécialisée dans les plantes ornementales en Corée du Sud.





Lors de cette 13e édition, plus de 200 entreprises et organismes de floriculture venant de 25 pays y participeront pour présenter les plantes représentatives de leur pays et les dernières tendances de la floriculture.





Dans le lieu de l’événement, divers jardins couverts et en plein air seront aménagés pour représenter le sommet de l’art des fleurs. Au cours de la fête, plusieurs programmes culturels et spectacles seront proposés. Les visiteurs pourront également assister à des expositions et séminaires relatifs aux fleurs.





Date : du 26 avril au 12 mai 2019

Lieu : parc du lac à Ilsan, Goyang

Site : http://www.flower.or.kr