« Où voulez-vous aller ? » de Kim Ae-ran

Après son arrivée à Edimbourg, elle a accidentellement appuyé longtemps sur le bouton « Home » de son portable, ce qui a activé Siri. Elle a commencé la conversation avec lui par curiosité.









« Que puis-je faire pour vous ? », a dit l’assistant vocal.

J’ai réfléchi un moment avant de poser cette drôle de question.

« Que nous arrive-t-il lorsque nous mourons ? »

Un bref silence s’est ensuivi. Enfin, Siri m’a retourné la question.

« De quelle route parlez-vous ? »

…

« Où voulez-vous aller ? »





-”무엇을 도와드릴까요?”

잠시 무슨 말을 해야 하나 고민하다, 뜬금없는 질문을 던졌다.

“사람이 죽으면 어떻게 되나요?”

짧은 침묵이 흘렀다.

이윽고 시리가 되물었다.

-“어디로 가는 경로 말씀이세요?”

....

-“어디로 가고 싶으신가요?”









* Interview : Kim Ae-ran, auteure

En effet, c’est la question que j’ai posée à Siri. Lorsque je lui ai demandé « Que nous arrive-t-il lorsque nous mourons ? », il m’a répondu par une autre question « Où voulez-vous aller ? ». Je l’ai donc choisi comme titre de la nouvelle car cette question, me semble-t-il, interroge les personnages et les lecteurs sur l’orientation de leur vie et non pas de leur mort.

J’ai cru voir les yeux du garçon qui, incapable de crier au secours, aurait avalé l’eau de la vallée, les mains longuement tendues vers le monde.









J’étais toujours en colère contre toi pour avoir abandonné ta propre vie pour sauver celle d’un autre. N’aurais-tu pas pu penser à moi ? Je disséquais et pesais l’intention de celui qui m’avait quittée. Pourtant, face à ces mots, je pouvais imaginer comment tu avais dû réagir lorsque, ce jour-là, tu avais découvert ton élève en péril. Je pouvais te voir, abasourdi : une vie devant une autre vie. C’est alors que ton absence m’est devenue insupportable.





살려주세요, 소리도 못 지르고

연신 계곡물을 들이키며

세상을 향해 길게 손 내밀었을 그 아이의 눈이 아른댔다.





나는 당신이 누군가의 삶을 구하려

자기 삶을 버린데 아직 화가 나 있었다.

내 생각은 안 했을까.

떠난 사람의 마음을 자르고 저울질 했다.

그런데 거기 내 앞에 놓인 말들과 마주하자니

그 날 그곳에서 처음 제자를 발견했을

당신의 모습이 그려졌다.

놀란 눈으로 하나의 삶이 다른 삶을 바라보는 얼굴이 떠올랐다.

그러자 당신이 못 견디게 그리워졌다









Auteur :

Kim Ae-ran est née à Incheon en 1980. Elle fait son entrée en littérature avec la publication de sa nouvelle « La Porte du silence ». « Où voulez-vous aller ? » a été publié en 2015.