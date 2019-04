Ma Vie Dorée (5) 내 맘이야.

*Dialogue de la onzième semaine

과대표: 최서현, 단톡방에 졸업 여행 참석 여부는 왜 안올리니?

Délégué des étudiants : Choi Seo-hyun, pourquoi tu ne réponds pas sur le groupe

de discussion si tu viens ou non pour le voyage de fin d’études ?

최서현: 안 갈 거라서.

Choi Seo-hyun : Parce que je n’irai pas.

과대표: 안 가면 안 간다고 졸업 여행 참석 여부 올리라는 공지 못 봤어?

Délégué des étudiants : Tu n’as pas vu l’instruction selon laquelle il faut confirmer sa participation au voyage de fin d’études ?

최서현: 간다고 안 했으면, 안 가는 거지.

Choi Seo-hyun : Si je n’ai pas dit que j’y allais, c’est que j’irai pas.

내가 그런 데 가는 거 봤어?

Tu m’as vu aller à ce genre d’endroit ?

과대표: 그래. 너 왜 4년 내내 과 행사 참석 안 하는 거냐?

Délégué des étudiants : C’est vrai. Pourquoi pendant quatre ans tu n’es jamais venue aux événements du département ?

최서현: 내 맘이야.

Choi Seo-hyun : C’est mon cœur qui me le dicte.

*Expression à retenir

내: possessif de la première personne du singulier, forme contractée de 나 je et 의 de, mon, ma, mes

→ 내 책 mon livre

맘, 마음: nom, âme, cœur, esprit, pensée, intention

→ 마음이 착하다 avoir bon cœur

이다: copule qui s’ajoute à l’attribut qui est un nom ou un pronom, être, c’est

→ 여기가 우리 집이에요 Ici, c’est notre maison

-야: suffixe qui marque un degré de familiarité, d’intimité

→ 무슨 일이야? Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qui se passe ?

→ 내 맘이야 C’est mon cœur qui me le dicte





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

Après le choc d’apprendre que 서태수 et 양미정 ne sont pas ses véritables parents, 지안décide d’aller vivre dans sa nouvelle famille. Cette décision surprend tout le monde sauf sa mère 미정, qui a pleinement conscience de tous les sacrifices qu’elle a dû endurer, particulièrement, en renonçant à ses études d’art à cause de la situation financière précaire de son mari. Partir de chez eux, c’est l’occasion pour elle de profiter, enfin, de l’opportunité qu’on l’envoie à l’étranger étudier l’art. Malgré l’opposition formelle de son père, 서태수, 지안 veut enfin vivre pour elle, sans n’avoir plus à se sacrifier pour les autres. Mais, les chocs à venir risquent d’être plus importants que ce qu’elle imagine. Et le premier est de découvrir que son frère aîné est 최도경, celui-là même avec lequel elle avait eu un accident et qu’elle avait dû revoir, à plusieurs reprises, dans des conditions difficiles...









À retenir

- Le ou la déléguée des étudiants d’un département à l’université 과대표, 과대

- Un groupe de discussion sur SNS 단톡방, 단톡

- Un voyage de fin d’études 졸업 여행

- La présence, la participation 참석, 참석하다 assister, participer à

- Le pour et le contre, oui ou non 여부

- L’adverbe interrogatif pourquoi 왜

- Le verbe 가다 aller

- Le suffixe -라서 qui introduit la cause, puisque, parce que

- L’adverbe 안 qui marque la négation

- Le suffixe (으)면 marque la condition, si

- Le suffixe 다고 permet de construire le style indirect

- Une annonce faite publiquement 공지

- Le verbe 보다 voir

- L’adverbe de négation 못

- Ce genre de, ce type de 그런 (forme contractée de 그러한)

- L’endroit, le lieu 데

- Pendant, durant 내내

- Quatre 사

- L’année 년

- Le département d’une faculté 과

- L’événement, la manifestation 행사

- Explication de l’expression de la semaine 내 맘이야





Répétition de l’expression de la semaine

C’est mon cœur qui me le dicte 내 맘이야