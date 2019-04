La Corée du Sud commémore le 5e anniversaire du naufrage du Sewol

ⓒYONHAP News

A l’occasion du 5e anniversaire du naufrage du ferry Sewol, des événements commémoratifs se sont déroulés partout en Corée du Sud. La cérémonie la plus importante a eu lieu à Ansan, dans la province de Gyeonggi, où se trouve le lycée Danwon qui a perdu 261 élèves dans ce drame. Elle a débuté par une sirène d'une minute, suivie par un moment de recueillement et de discours commémoratifs. Y ont pris part quelque 5 000 personnes, parmi lesquelles la ministre de l'Education, Yoo Eun-hae, le ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Moon Seong-hyeok, le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, ou encore les représentants des principaux partis politiques.





A Incheon, une ville portuaire à l'ouest de Séoul, une autre cérémonie a eu lieu pour commémorer le souvenir de 41 victimes, en présence notamment de Hwang Kyo-ahn, le chef du Parti Liberté Corée, le premier parti d'opposition. A Jindo, une île proche du lieu du naufrage du Sewol, ont également été organisés plusieurs rassemblements commémoratifs.





Le 16 avril 2014, vers 10h du matin, le ferry de 6 825 tonnes qui faisait la liaison entre Incheon et l'île de Jeju a coulé au large de l'île de Jindo, sur la côte sud-ouest du pays. A son bord se trouvaient 476 voyageurs et membres d'équipage. Parmi les passagers, 325 étaient des élèves du lycée Danwon et 14 étaient leur professeurs. Au total, 172 passagers ont été sauvés et 304 ont été retrouvés morts ou sont portés disparus.





Lorsque le ferry commençait à sombrer, le capitaine a quitté le navire avec d'autres membres de l'équipage sans donner l’ordre aux passagers d’évacuer. De nombreuses personnes restées dans les cabines ont ainsi perdu la vie. Quant aux secours, ils sont arrivés tardivement sur les lieux, et ont échoué à prendre à temps les mesures de sauvetage nécessaires, alourdissant ainsi le bilan.





Les investigations préliminaires ont conclu que la surcharge, les cargaisons mal arrimées et l'aménagement illégal de la structure du bateau seraient à l'origine du chavirement du navire. La compagnie propriétaire du ferry et d’autres responsables du drame ont été traduits devant la justice. L'ensemble des lois et des dispositifs en matière de sécurité du transport maritime ont également été revus et renforcés. En janvier 2015, une commission d'enquête spéciale sur le drame a été mise sur pied. Et en avril 2017, l'épave du Sewol a été ramenée au port de Mokpo, permettant des investigations plus approfondies sur le navire. Cependant, aucune enquête ne parvient toujours à faire une lumière complète sur les circonstances de la catastrophe. En mars 2018, une nouvelle commission d'enquête spéciale a été lancée et poursuit ses investigations. Les familles des victimes et plusieurs organisations civiles demandent aujourd'hui de sanctionner 18 responsables du gouvernement au moment des faits.