La compagnie aérienne Asiana Airlines mise en vente

Le groupe Kumho Asiana a décidé de se séparer de sa compagnie aérienne Asiana Airlines. Le conglomérat sud-coréen, en proie à d’importantes difficultés financières ces dernières années, a présenté le 15 avril un plan de sauvetage révisé aux créanciers, qui l'ont accepté. Le plan prévoit notamment la cession d'Asiana Airlines, qui est la deuxième compagnie aérienne de Corée du Sud après Korean Air. Asiana est également propriétaire de deux compagnies low cost, Air Busan et Air Seoul. Ainsi, trois compagnies d’aviation sont désormais mises en vente ensemble. Voilà qui devrait entraîner un véritable bouleversement dans le secteur aérien du pays.





Park Sam-koo, ancien PDG du groupe Kumho Asiana, et son fils aîné Park Se-chang, président d'Asiana IDT, ont soumis lundi ce plan de restructuration à sa principale banque créancière, la Korea Development Bank (KDB). Dans le détail, le groupe se séparera de sa compagnie aérienne par la cession d'actions existantes ainsi que par l'émission de nouvelles actions en faveur d'un tiers désigné. Il prévoit aussi de céder Asiana Airlines et ses filiales en bloc. Pourtant, une vente séparée peut être négociée si le repreneur le souhaite. Par ailleurs, le président actuel d'Asiana, Han Chang-soo, dirigera la compagnie jusqu'à l'achèvement de l'opération de vente, alors que l'ex-PDG, Park Sam-koo, ne reprendra plus jamais les rênes du conglomérat.





Après avoir examiné le plan en question, les créanciers y ont donné leur feu vert. Ils ont convenu d’élaborer ensemble des mesures de soutien visant à assurer un retour à la normale des activités du groupe.





Fondé en 1946, Kumho Asiana s'est développé notamment sous l'impulsion de Park Sam-koo, troisième fils du fondateur, nommé au poste de PDG en 2002. Park a élargi les activités du groupe de façon agressive, en reprenant Daewoo E&C en 2006 et Daehan Express en 2008, faisant de Kumho Asiana l’un des dix plus grands conglomérats du pays.





Cependant, le rachat de Daewoo E&C a pesé lourd sur les comptes du groupe. De plus, la dégradation de la conjoncture dans la construction l’a plongé dans une crise, l'obligeant à revendre Daewoo E&C en 2009. Ses filiales Kumho Tire et Kumho Industrial ont fait l'objet d'une opération de dégraissage suite à la décision de leurs créanciers. En 2010, Park Sam-koo, après être resté en retrait pendant des années, est revenu aux commandes et a repris le contrôle de Kumho Industrial, mais pas celui de Kumho Tire. Le groupe a néanmoins poursuivi ses efforts pour se redresser en procédant à l'assainissement de la structure financière d'Asiana.





Alors que Kumho Asiana avait toujours du mal à surmonter la crise de liquidités, la rupture d'approvisionnement en plateaux repas à bord de vols Asiana, survenue à l’été 2018, a ébranlé la compagnie aérienne. Qui plus est, le mois dernier, les auditeurs ont émis un avis avec réserves sur les comptes de l’entreprise. Le 27 mars, Park Sam-koo a décidé de se retirer de son poste de président du groupe et demandé un fond de renflouement de 500 milliards de wons, l'équivalent de 390 millions d'euros. Mais les créanciers ont rejeté cette demande, poussant la direction à vendre le fleuron du groupe. Selon certaines sources, SK, Hanhwa ou encore CJ seraient intéressés par le rachat d'Asiana Airlines. Mais pour l’heure, ils démentent tous la rumeur.