Les diplomates étrangers découvrent Séoul

La Korea Foundation propose depuis 2016 un séjour culturel et linguistique de trois mois destiné aux diplomates étrangers. Parmi les 43 stagiaires invités pour l’édition 2019, il y a trois francophones venus du continent africain : Fabrice Mougnaga, conseiller du ministère des Affaires étrangères du Gabon, Liman Mohammadou, secrétaire du ministère des Affaires étrangères du Cameroun, et enfin Okia Roland, secrétaire du ministère des Affaires étrangères de la République du Congo.





ⓒ Prise par Lee Seula

En dehors de l’apprentissage du hangeul, l’alphabet coréen, organisé par l’institut de langue coréenne à l’Université nationale de Séoul, les participants peuvent s’initier à la culture du pays du Matin clair, à la fois traditionnelle et moderne, à travers diverses activités liées au taekwondo, à la calligraphie, au hanbok, à la musique traditionnelle, à la k-pop et à la gastronomie.





ⓒ Prises par Lee Seula

Ce programme riche en contenus de qualité permet aux diplomates étrangers d’approfondir leurs connaissances en langue et culture coréennes et de jouer un rôle favorable à la coopération entre leur pays respectif et la Corée du Sud.